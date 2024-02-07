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Miraç Kandili, Merkez Çapanoğlu Büyük Cami olmak üzere tüm camilerde dualar, mevlitler ve okunan hatimlerle idrak edildi.

Yozgat İl Müftüsü, Hz. Muhammed (sav)'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edildiğini söyledi.

Yatsı namazından önce gecenin anlam ve önemini anlatan Müftü Ali Gülden Bilal Şahin Cami'nde, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu ise Çapanoğlu Büyük Cami'nde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve Gazzeliler için dua ederken, Yatsı Namazından sonra yoğun katılım gösteren cami cemaati ile müsafaha edilerek Miraç Gecesi tebrik edildi.