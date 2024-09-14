Yozgat’ta, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle, 1. sınıf öğrencilerinin okula aidiyet duygusunu artırmak ve aileler ile güçlü bir okul-aile iş birliği kurmak için yapılan etkinlikler devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) projesiyle ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin ve ailelerin uyum sürecine destek sağlamak amacıyla 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulunda etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğimiz kapsamında, tiyatro gösterisi yapıldı ve öğrenciler ile veliler için sinema etkinliği düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altın Kaynak, “Millî Eğitim Bakanlığımız ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "BİZ" (Bilinçle İlerleme Zamanı) projesiyle ilkokul 1. Sınıfa başlayacak öğrencilerimizin ve ailelerimizin uyum sürecine destek sağlamak amacıyla İlimizde etkinlikler düzenlendi. Etkinliğimiz kapsamında, 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulunda tiyatro gösterisi yapıldı. Ayrıca öğrencilerimiz ve velilerimiz için de sinema etkinliği düzenlendi. Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla etkinliklerimize devam ediyor olacağız. Etkinliklerimize katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

BİZ PROJESİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) projesi ile Türkiye genelinde ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin ve ailelerinin uyum sürecine katkı sağlayarak yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan işbirliği kapsamında, okulların açılması haftasında uyum sürecini kolaylaştırmak için; okula yeni başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ile kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, velilerin ve toplum içinde bir dayanışma yaratmak, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunmak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek için ilkokula başlayan öğrencilere ve ailelere yönelik faaliyetler yapılması planlanmıştır.