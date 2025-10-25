Yozgat Bozok Üniversitesi Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik, 24 Ekim 2025 tarihinde Erdoğan Akdağ İlkokulu’nda yapıldı. Programa, Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 öğrencileri, Topluluğun akademik danışmanı Prof. Dr. Vugar Ali Türksoy ve Uzm. Diyetisyen Gözde Bulat katıldı.

Etkinlik kapsamında okulun tüm sınıflarında öğrencilere doğru ve dengeli beslenme, kişisel hijyen ve el yıkama basamakları konularında eğitim verildi. Öğrencilerin gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla boy ve kilo ölçümleri de Yeryüzü Doktorları Topluluğu üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Sağlık eğitimlerinin ardından, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla eğitici ve eğlenceli oyunlar oynandı. Bu sayede çocukların hem bilgi düzeylerinin artırılması hem de sağlık alışkanlıklarını eğlenerek öğrenmeleri sağlandı.

Etkinliğin amacı hakkında yapılan açıklamada, çocuklara küçük yaşta sağlık bilinci kazandırmak, hijyen alışkanlıklarını pekiştirmek ve sağlıklı beslenmenin önemini fark ettirmek hedeflendiği belirtildi. Etkinliğin tüm aşamalarının planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan akademisyenlere, üniversite öğrencilerine ve okul yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Çocuklarımızın sağlıklı bir gelecek inşa edebilmeleri için erken yaşta sağlık bilincine sahip olmaları çok önemli. Bu tür etkinlikler, hem farkındalık kazandırıyor hem de öğrencilerimizin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor.”

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının kent genelinde farklı okullarda da sürdürüleceğini bildirdi.