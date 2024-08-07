Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan’ı ziyaret eden Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Müdür Yardımcıları Sevda Sevda Şahin, Zeynep Yazıcı ve beraberindeki heyet “Gül ki Gülelim” projesi hakkında bilgiler verdi.

İl Müdürü Arif Topal yaptığı açıklamada, “Bu proje ile çocuklarımıza ulaşarak çeşitli hediyeler takdim etme şansımız oldu. Bugün Yozgat Şehir Hastanesinde çocuk servislerini gezerek, yatarak tedavi alan çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu gördük, bizler de mutlu olduk. Hasta çocuklarımıza Allah’tan şifa dilerim. Bizleri çocuklarla buluşturan Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çocuklara moral, ailelerine psikososyal destek vermek amacıyla başlattığı “Gül ki Gülelim” projesine Yozgat Şehir Hastanesi olarak destek verdiklerini ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan, “Çocuk hastalarımız bizim için çok hassas ve önemli. Bizler de onlar için hastanemize tedavi gördüğü süre zarfında servisimizde ve odalarında kendilerini daha huzurlu hissedebilmeleri için en iyi şekilde çalışıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Böyle bir proje başlattıkları için, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Arif Topal ve değerli ekibe teşekkür ederim” dedi.