2010-2011-2012 doğumlu genç futbolcuların katıldığı turnuvada, çocukların sahadaki azim ve centilmenliği izleyenlere umut verdi.

Turnuvaya Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü, Yerköy Volkan Spor, Yozgat Yurdum Gençlik Spor, Niğde Fenerbahçe Futbol Okulu ve Yozgat Samsunspor Futbol Okulu katıldı.

Turnuva sonrası açıklama yapan Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Bugün sadece bir futbol turnuvası izlemedik, dostluğu, kardeşliği ve geleceğe dair umudu sahada gördük. Skorlar gelip geçer ama bu güzel anılar çocuklarımızın yüreğinde hep yaşayacak. Katılım sağlayan tüm takımlarımıza, ev sahipliği yapan kulübümüze ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak çocukların yanında olmaya, hayallerine ve başarılarına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.