Yozgat'ta 8 yaşındaki Eymen Yaşar Işıklı, küçük yaşına rağmen sergilediği büyük yürekli davranışıyla takdir topladı. Kendi ihtiyaçları için biriktirdiği parayı Filistinli kardeşlerine yardım amacıyla bağışlayan Eymen, herkesin gönlünü kazandı.

Uzun süredir hayalini kurduğu tablet için para biriktiren Işıklı, Filistin'deki kardeşlerine destek olmak amacıyla bağışlamaya karar verdi. Bu anlamlı bağış, Yozgat İl Müftülüğü aracılığıyla Filistin'e ulaştırıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden, Eymen Yaşar Işıklı’yı makamında ağırlayarak ona duyarlı davranışı için teşekkür etti. Gülden, “Sizlerin duaları Rabbimiz katında çok daha makbuldür. Filistin’deki kardeşlerinizin içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmalarına dua edelim. Bu vahşeti unutmayalım, unutturmayalım” şeklinde konuştu.

Eymen’in bu anlamlı davranışı, çevresindekilere de örnek oldu. Müftü Gülden, bu duyarlılığı ve yardımlaşma ruhunu ödüllendirmek amacıyla Eymen’e çeşitli hediyeler takdim etti. Yozgatlı minik Eymen’in bu davranışı, topluma bir kez daha yardımlaşma ve duyarlılığın önemini hatırlattı.