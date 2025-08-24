Yozgat Spor 1959 FK ile Akdağmadeni Gücü Spor U9 takımları, Yozgat Şehir Stadyumu’nda dostluk maçı için karşı karşıya geldi. Centilmenlik içinde geçen mücadelede, minik futbolcular hem yeteneklerini sergiledi hem de sporun kardeşlik yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Maçı tribünden takip eden Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, sahada mücadele eden çocukların Yozgat’ın geleceği için umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Minik futbolcularımız yalnızca bir maça çıkmadılar; dostluğu, kardeşliği ve sporun birleştirici gücünü herkese gösterdiler. Onların azmi ve heyecanı, geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösteriyor. Bu karşılaşmanın gerçek kazananı çocuklarımız ve dostluk ruhudur.”

Yozgat’ta sporun gelişmesi için altyapı yatırımlarının önemine dikkat çeken Aydoğmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yerel yönetimlere çağrıda bulunarak, modern tesislerin ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Yozgat sporunun ilerlemesi ancak güçlü bir altyapıyla mümkün olacaktır. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Yozgat İl ve İlçe belediyelerimizin gençlerimize daha iyi imkanlar sunacak projeler geliştirmelerini bekliyoruz. Spor, gençlerimizi sadece sahada değil, hayatta da disiplin ve kardeşlikle yoğuran en önemli güçtür.”

Aydoğmuş, açıklamasının sonunda hem dostluk maçında sahaya çıkan minik futbolculara hem de Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak Bozok Spor’a başarılar dileyerek, sporun birleştirici gücünün Yozgat’ta daha da büyümesi temennisinde bulundu.