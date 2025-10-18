Sarıkaya Devlet Hastanesi, gelişim geriliği tanısı konulan bir gebeyi sağlıklı bir doğumla buluşturarak, anne ve bebek sağlığı alanında önemli bir başarıya imza attı.

Hastanede yakın takip altında tutulan gebelik, uzman ekibin özverili çalışmaları ve takip protokolleri sayesinde sorunsuz şekilde tamamlandı. 2 bin 200 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, güçlü ekip çalışması sayesinde annesinin yanına güvenle alındı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hande Aslan ile Pediatri Uzmanı Dr. Ümit Arslan’ın koordineli müdahaleleriyle gerçekleşen doğum, anne-bebek sağlığı alanında kaydedilen yeni bir gelişme olarak dikkat çekti. Hastanede anne-bebek uyumunu desteklemek amacıyla tüm adımlar titizlikle uygulandı ve anne ile bebek sağlıklı bir şekilde birbirine kavuştu.

Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özcan Özbek, doğum sürecinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Her doğum bir umut, her anne bir kahramandır. Güçlü kadromuzla her geçen gün daha çok mucizeye tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.