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İl Özel İdaresi tarafından Çayıralan ilçesine 2023 yılında 9 milyon 310 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Çayıralan’a, “Karakışla ve Menteşe köylerinde 3,2 kilometre silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması yapıldı. Alidemirci köyünde reglaj ve stabilize çalışmaları kapmasında 120 kilometre grayderli bakım, 25 kilometre malzemeli bakım ve 95 kilometre yama çalışması yapıldı. Aşağıyahyasaray ve Aşağıtekke’de ise 23 bin 470 metre kare parke çalışması gerçekleştirildi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 23 köyde 599 kilometre karla mücadele çalışması yapıldı. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım çalışmalarında 2 adet içme suyu tesisi yapıldı. 1 adet kanalizasyon tesisi yapım bakım ve onarım çalışması yapıldı. 2 adet çocuk oyun parkı hayata geçirildi" hizmetlerinin yapıldığı söylendi.

Yozgat İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “2023 yılında Çayıralan ilçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 9 milyon 310 bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza, Çayıralan ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimize, Yozgat İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.