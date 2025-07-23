Yozgat merkez ilçesine bağlı Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde yer alan 384 metrekare (m²) büyüklüğündeki arsa üzerindeki yapı, tapuda yer almamasına rağmen fiilen dubleks mesken olarak kullanılıyor. Taşınmaz, e-ihale yoluyla satışa sunulacak.

Satış, e-hale Sistemi Üzerinden Yapılacak

Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan 384,28 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Yozgat İcra Dairesi’nin 2024/152 TLMT sayılı dosyası kapsamında icradan satışa çıkarıldı. Taşınmazın ayrıntılı bilgilerine, görsellerine ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Satış, 1/1 tam hisseli olarak yapılacak. Parselin muhammen bedeli 3 milyar 967 milyon lira olarak belirlendi. Katma Değer Vergisi oranı ise yüzde 20.

Üzerinde Yapı Bulunan Arsa, Fiilen Konut Olarak Kullanılıyor

Tapu kaydında "arsa" olarak geçen parselin üzerinde yapı kullanma izin belgesi bulunmayan ancak fiilen kullanılan bir dubleks mesken yer alıyor. Her biri 116 metrekareden oluşan iki katlı yapının alt katında salon, mutfak ve WC; üst katında ise yatak odaları ve banyo bulunuyor.

Doğalgazlı kombi sistemiyle ısıtılan meskenin dış cephesi ısı yalıtımlı ve siding kaplamalı. İç mekanlarda laminat parke, ahşap panel kapılar ve ahşap görünümlü PVC pencereler yer alıyor.

Tüm Altyapı Hizmetlerinden Yararlanıyor

Parsel, Yozgat şehir merkezine bin 760 metre uzaklıkta bulunuyor. Kentpark’ın 300 metre güneyinde, İmam Hatip Lisesi’nin 250 metre doğusunda yer alan taşınmaz, batı cephesiyle Huzur Sokak’a bakıyor.

Yüzde 2 eğime sahip olan parselin çevresi yüksek bahçe duvarıyla çevrili. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi tüm altyapı hizmetlerine sahip olan taşınmazda ulaşım problemi bulunmuyor.

İmar durumu: Konut alanı

İmar planında ayrık nizam 2 katlı konut alanı olarak yer alan taşınmazda, Taks: 0,35, Kaks: 0,70 olarak belirlenmiş. Parselin yola veya yeşil alana terk edilen bir kısmı bulunmuyor.

Artırma Tarihleri Belli Oldu

Taşınmaz için iki ayrı elektronik artırma süreci gerçekleştirilecek.

1. artırma: 1 Eylül 2025 saat 13.46’da başlayıp, 8 Eylül 2025 saat 13.46’da sona erecek.

2. artırma: 1 Ekim 2025 saat 13.46’da başlayacak ve 8 Ekim 2025 saat 13.46’da tamamlanacak.

İlgililer, artırma şartnamesi ve detaylı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilir.