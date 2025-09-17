Açılışa Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye yöneticileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 150 çocuk kapasitesine sahip kreş, modern altyapısı ve donanımıyla ailelerin hizmetine sunuldu. Tesis, çocukların güvenli, sağlıklı ve modern bir ortamda eğitim almasına imkân sağlarken, hem çalışan hem de çalışmayan ailelerin çocuklarına sosyal destek sunacak.

Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada, kreşin şehir için önemli bir kazanım olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Bugün güzel ve hayırlı bir vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, çocuklarımızın güvenle bakılacağı, eğitim alacağı ve huzur içerisinde vakit geçireceği bir yuva olacaktır. Bizler de onların mutluluklarıyla mutlu olacak, sevinçleriyle sevineceğiz. Yozgatlı hemşehrilerimiz için önemli bir hizmeti daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.”

Şehrin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Arslan, “Şehrin ihtiyaçları hiç bitmez. Çünkü şehir yaşayan bir organizmadır ve her gün yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bizler, bu ihtiyaçları karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hedefimiz, hep birlikte Yozgat’ta güzel bir hikâye yazmak ve bu hikâyenin her bir hemşehrimizin ortaklığıyla şekillenmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Arslan, kreşte uygulanacak ücretlendirme politikasıyla ilgili olarak ise özel sektöre zarar vermeyecek dengeli bir yaklaşım benimsediklerini söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, “Bu güzel hizmetin ortaya çıkmasında katkısı bulunan belediye birimlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah gayretlerimizi artırsın. İnşallah bu tesis, hem çocuklarımız hem ailelerimiz hem de bütün Yozgatlı hemşehrilerimiz için hayırlı olacaktır” dedi.