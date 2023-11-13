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MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarına devam ederken bir yandan da seçim takvimine ilişkin çalışma yürütüyor. MHP'de seçim takviminin nasıl işleyeceğine ilişkin genelge, teşkilatlara gönderildi.

Yerel seçimler hakkında bilgi veren MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Partimiz seçim takvimine göre, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım itibariyle alınmaya başlandı. Belediye başkan aday adaylarının bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi. Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatlarımıza başvuru yapabilecekler” dedi.

3 ANA HEDEF

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel seçimlere üç ana hedef ekseninde yürüteceklerini belirten Başkan Irgatoğlu, “Önümüzde yaklaşan bir yerel seçim var. Bizlerde partimiz adına ilimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel Merkezimiz tarafından yerel seçimlere üç ana hedef ekseninde yürüteceğiz. Yerel seçim çalışmalarını, ‘merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışması’, ‘büyükşehirlerin kazanılması’ ve ‘depremden etkilenen 11 ilde Cumhur İttifakı'nın mutlak zaferi’ hedefiyle yürüteceğiz. Seçim stratejisinin başlıklarından ilkini ‘merkezi ve yerel yönetimin uyum içerisinde çalışması’ olarak belirleyen partimiz, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde elde ettiği başarının yerel seçimde de sürdürülmesini hedefliyor. Partimiz, böylece siyasi istikrarın pekişeceği ve vatandaşa giden hizmetin kalitesinin artacağını düşünüyor. Partimizin stratejisinde Cumhur İttifakı'nda olmayan büyükşehirlerin kazanılması ikinci hedef olarak belirlenirken partimiz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 il ve ilçelerinde ise ittifakın ‘mutlak zafer’ elde etmesini amaçlıyor” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

31 Mart’ta gerçekleştirecek olan yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını belirten Irgatoğlu, “Bizlerde Yozgat İl Teşkilatı olarak çalışmalarımıza start verdik. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için aday adaylık başvurularımız 13 Kasım itibariyle başladı. Genel merkezimiz tarafından başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi. Belediye başkan aday adaylarının bizzat genel merkeze başvuru yapması gerekirken belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatlarımıza başvuru yapacaklar. Bizler bu sene yerel seçim çalışmalarımıza '2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' sloganı ile start verdik. İnşallah bizlerde bu slogan ile tüm çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.