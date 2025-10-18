Çekerek Belediyesi tarafından ilçede bulunan mezarlık yürüyüş yolları kilit taşlarla düzenlendi.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, taziye evi ve mezarlık alanlarında vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için yürüyüş yollarında düzenleme çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.

Başkan İnce, yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Mezarlık ziyaretleri toplumumuz için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde sevdiklerini anmalarını sağlamak amacıyla mezarlar arasındaki yürüyüş yollarına kilit taş döşeme çalışması gerçekleştirdik. Bu sayede mezarlıklarımız daha düzenli bir görünüme kavuştu, ziyaretler daha kolay ve güvenli hale geldi” dedi.

İnce, belediye olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ön planda tutarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Amacımız, vatandaşlarımızın manevi değerlerini daha rahat bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak. Bu tür düzenleme ve bakım çalışmalarıyla hem mezarlık alanlarının estetiğini artırıyor hem de halkımızın kullanımını kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çekerek Belediyesi’nin ilçe genelinde yürüttüğü altyapı, yol, park ve sosyal alan çalışmalarıyla birlikte mezarlık düzenleme faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan İnce, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin sürdürüleceğini kaydetti.