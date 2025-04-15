Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da meydana gelen adli ve idari olaylarda elde edilen delillerin incelendiği Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü; 2024 yılında 21 bin 873 olayda 140 bin bulgu inceleyerek suçluların en kısa sürede adalete teslim edilmesinde büyük rol oynadı.

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ndeki uzmanlar; 10 ildeki soruşturmalarda elde edilen bulgular ve gelen talepleri gelişmiş teknolojiyle inceleyerek hizmet veriyor.

Elde edilen bulguları belge inceleme, balistik inceleme, iz inceleme ve kimyasal inceleme bölümlerindeki uzmanlarla inceleme altına alan laboratuvar, bulguların delile dönüşmesini sağlayarak olayın aydınlatılması ve suçluya en kısa sürede ulaşılmasına büyük katkı sağlıyor.

2024 yılında 21 bin 873 vakada yaklaşık 140 bin bulgu incelendiğini ifade eden Laboratuvar Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Hakan Beyaz; "2024'te yeni hizmet binamıza taşınma süreci olduğu için yoğun bir yıl oldu. 10 ile hizmet vermekteyiz. 10 il 97 ilçede polis ve jandarmanın yapmış olduğu adli ve idari soruşturmalar ve aynı zamanda 79 tane Başsavcılıktan gelen inceleme taleplerini karşılıyoruz. 2024 yılı içerisinde laboratuvarımızda 21 bin 873 vaka incelemesi yapıldı ve yaklaşık olarak 140 bin bulgu incelendi" dedi. Türk mühendislerinin geliştirdiği balistik kovan inceleme ve arşiv sistemi olan Balistika hakkında bilgiler veren Beyaz; "Balistika Odası; kovanların incelendiği, arşiv sisteminde kovanların başka bir suça karışıp karışmadığını, hangi silahla atıldığı tespitini yapan bir sistem. TÜBİTAK ile geliştirilen bir sistem. Şuanda 10 polis kriminal laboratuvarı ve 4 jandarma kriminal laboratuvarı bu sisteme bağlı olmakla birlikte Türkiye'de olmuş olan bir olayda ele geçen ateşli silahtaki kovanların irtibatını sağlamak için uzman arkadaşlarımız sistem üzerinde çalışarak irtibatlarını bulmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kimyasal incelemeler bölümünde de uyuşturucu maddelerin en kısa sürede analizlerinin yapılarak suçluların en kısa sürede cezalandırılmasını sağlamak için uzmanların aralıksız çalıştığını da sözlerine ekleyen Laboratuvar Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Beyaz; "Kimyasal incelemeler bölümünde başta narkotik birimleri olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimizin ele geçirdiği uyuşturucu maddelerin analizleri yapılmakta. Miktarsal ve içerik olarak analizleri yapılarak en kısa zamanda raporlama yaparak, delil ve uzmanlık raporlarının adli makamlara iletilmesiyle suçluların en kısa sürede cezalandırılmasını sağlamak için uzman arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.