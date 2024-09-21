Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre ağustos ayında Yozgat’ta meydana gelen 278 trafik kazasında 288 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.

İstatistiklere göre Yozgat’ta ağustos ayında meydana gelen 278 kazanın 136’sı maddi hasarlı 142’si ise ölümlü ve yaralanmalı kaza oldu. 2024 yılında ise il genelinde meydana gelen bin 615 trafik kazasının 771’i maddi hasarlı kaza olarak gerçekleşti. Kazalarda bin 545 kişi yaralanırken 17 kişi hayatını kaybetti.

Ülke geneli ağustos ayında 57 bin 783 kaza meydana geldi. Kazalarda 304 kişi ölürken 40 bin 321 kişi yaralandı.

2024 yılında ise ülke geneli 402 bin 843 trafik kazasında 256 bin 83 kişi yaralanırken bin 837 kişi öldü.

YANDAN ÇARPMA EN FAZLA

Türkiye geneli ağustos ayında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; karşılıklı çarpışma (bin 551), arkadan çarpma (3 bin 142), yandan çarpma (8 bin 994), yan yana çarpışma (501), duran araca çarpma (329), zincirleme çarpışma (155), çoklu çarpışma (167), engel/cisim ile çarpışma (bin 178), yayaya çarpma (3 bin 172), hayvana çarpma (114), devrilme/savrulma/takla (4 bin 97), yoldan çıkma (2 bin 723), araçtan insan düşmesi (243), araçtan cisim düşmesi (9) ve park etmiş araca çarpma (281) olarak (toplam 26 bin 656) gerçekleşti.

Türkiye geneli 2024 yılında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; karşılıklı çarpışma (9 bin 858), arkadan çarpma (18 bin 799), yandan çarpma (59 bin 256), yan yana çarpışma (3 bin 152), duran araca çarpma (2 bin 294), zincirleme çarpışma (935), çoklu çarpışma (bin 84), engel/cisim ile çarpışma (7 bin 895), yayaya çarpma (25 bin 249), hayvana çarpma (652), devrilme/savrulma/takla (23 bin 888), yoldan çıkma (17 bin 593), araçtan insan düşmesi (bin 493), araçtan cisim düşmesi (57) ve park etmiş araca çarpma (bin 731) olarak (toplam 173 bin 936) meydana geldi.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ağustos ayı ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 905'ini bisiklet, 5’ini at arabası, 3 bin 756’sını motorlu bisiklet, 9 bin 674’ünü motosiklet, 20 bin 364’ünü otomobil, 813’ünü minibüs, 5 bin 611’ini kamyonet, 674’ünü kamyon, 775’ini çekici, 599’unu otobüs, 438'ini traktör, 20'sini arazi taşıtı, 78’ini özel amaçlı, 44’ünü iş makinesi, 28’ini ambulans, 14’ünü tanker, 2’sini tren, 15'ini tramvay ve 771’ini diğer araçlar oluşturdu.

Türkiye geneli 2024 yılında ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 5 bin 948'ini bisiklet, 27’sini at arabası, 21 bin 120’sini motorlu bisiklet, 60 bin 984’ünü motosiklet, 134 bin 994’ünü otomobil, 6 bin 117’sini minibüs, 37 bin 518’ini kamyonet, 4 bin 489’unu kamyon, 5 bin 608’ini çekici, 4 bin 664’ünü otobüs, 2 bin 43’ünü traktör, 96’sını arazi taşıtı, 543’ünü özel amaçlı, 275’ini iş makinesi, 227’sini ambulans, 81’ini tanker, 28’ini tren, 77'sini tramvay ve 4 bin 808’ini diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.