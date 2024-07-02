Yozgat İl Jandarma ekipleri tarafından mevsimlik işçileri taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Trafik ekipleri tarafından araç sahipleri bilgilendirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “2 Temmuz 2024 günü İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından Merkez İlçesi sorumluluk sahası içerisinde bulunan mevsimlik işçileri taşıyan araçların kontrolü yapılmış olup sürücülere trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme görülme seyir halinde cep telefonu ile konuşmama alkollü araç kullanmama yolcuların emniyet kemeri takmalar ve hız kuralları konuları ile ilgili yerinde eğitim verilmiş olup çocuklara boyama kitabı dağıtıldı” ifadelerine yer verildi.