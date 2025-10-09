Yerköy Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Seyfi, mevsim geçişlerinde astım hastalarının dikkat etmesi gereken noktalar hakkında uyarılarda bulundu.

Dr. Seyfi, bu dönemde hastaların özellikle ani hava değişimlerinden korunmaları, dışarı çıkarken atkı veya maske kullanmaları gerektiğini belirtti.

Astım hastalarına önerilerde bulunan Seyfi şunları söyledi: “Keskin kokulardan kaçının: Sigara dumanı, parfüm ve temizlik ürünleri gibi irritanlardan uzak durulmalı. Ev temizliği önemlidir: Ev tozu akarları, küf ve polen gibi alerjenlere karşı düzenli temizlik yapılmalı. Bağışıklık güçlendirilmeli: Yeterli uyku ve dengeli beslenme ile bağışıklık desteklenmeli. İlaç kullanımı aksatılmamalı: Doktorun önerdiği ilaçlar düzenli şekilde kullanılmalı. Şikayet artışı durumunda uzmana başvurun: Semptomlarda artış görülürse mutlaka hekime danışılmalı.”

Dr. Seyfi, bu önlemlerin astım ataklarını önlemeye yardımcı olacağını ve hastaların yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.