Yozgat Bozok Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, Akdağmadeni Yerleşkesi ve Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) olmak üzere 3 farklı noktadan izleme yapılabilecek biçimde kurulan takip sistemi ile yürütülen çalışmalar, ileriye yönelik yeni çalışmalar için önemli bir başlangıç ve altyapı oluşturma potansiyeline sahip olarak görülüyor.

İKİ YILDIR İZLEME YAPILIYOR

Daha önce TÜBİTAK projesi olarak tamamlanan bir akademik çalışmanın sonucunda elde edilen deneyim ve birikimin ışığında 2021 yılı içinde kurulan sistem yaklaşık iki senedir iyileştirilerek çalıştırılıyor.

Uluslararası bilgi birikimi bakımından faydalı bilgilere ulaşıldığı belirtilen ve yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Ozan Ünsalan'ın yaptığı TÜBİTAK-MFAG/113F035 no’lu ve Meteor Takip Sistemleri konulu proje 2017 yılında tamamlanmıştı.

Meteor takip çalışmalarının yaygınlaştırılarak yürütülmesinde Türkiye’nin ve üniversitelerin çok yönlü görünürlüğü bakımından da önemli yararlar olduğu biliniyor. Tamamlanan projenin devamında, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata’nın da yer aldığı araştırmacı ekibiyle birlikte, Kayseri ve Yozgat coğrafi konumunda da 3 farklı noktadan izlemeye yönelik takip sistemi 2021 yılında kuruldu.

Bu yeni çalışma ile bölge için daha nitelikli araştırma altyapısı oluşturma çalışmalarına da katkı verilmeye çalışılıyor. Meteor takip sistemleri için NASA-SETI enstitüsünden Dr. Peter Jennıskens ve ekibince temin edilen Cameras for Allsky Meteor Surveillance (CAMS) yazılımı ve Doçent Dr. Ozan Ünsalan tarafından sağlanan ekipman kullanılıyor.

Erciyes Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu binalarında kurulan sistem internet altyapısı üzerinden işletiliyor. Kameraların mercekleri yenilenerek daha nitelikli çalıştırılması yönünde gözden geçirmeler de araştırmacılar tarafından yapılıyor.

“ÜÇGENLEME YÖNTEMİ” KULLANILIYOR

Uygun kurulum ve işletim altyapısı sağlandığında güvenilir verilerin elde edilmesinin mümkün olduğu çalışmaların sonuçları yeni deneyim kazanılmasına katkı verecek düzeydedir. Fiziksel bir bakım gerektiğinde araştırmacıların yerinde müdahale edebildiği sisteme uzaktan erişim yoluyla da iletişim mümkün olup sistemsel sorunlar kolaylıkla gideriliyor.

Kurulan sistemle meteorlar atmosferik girişlerinden itibaren birbirlerinden 150 kilometrelik mesafe içinde kalacak şekilde, yaklaşık olarak eşkenar üçgen şeklinde bir ağ içinde yer alan üç istasyondan karşılaştırmalı olarak takip edilip giriş hızları, yörüngeleri ve Kepler yörünge elemanları, “üçgenleme yöntemiyle” hassas bir şekilde tespit edilebiliyor. Bilinen büyük meteor yağmurlarına ek olarak minör (küçük) meteor yağmurlarının tespiti ve yeni keşifler de yapılabiliyor.

Çandır ilçesinin odak notada kaldığı bu üç istasyonun, birbirlerine göre maksimum 150 kilometrelik mesafelerde kuruldu. Yetkililerce bunun sebebinin ise kullanılan kameraların görüş açılarının birbirlerini kapsayacak şekilde ve bu mesafelerde yeterli olması olduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE DE BİNLERCE METEOR GÖZLENMİŞ

Daha önce tamamlanmış olan MFAG/113F035 no’lu projede, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gözlem İstasyonu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi, Gaziantep Üniversitesi Fizik Bölümü, Mersin Çağ Üniversitesi Gözlemevi ve Malatya İnönü Üniversitesi Gözlemevi’nde yerleştirilmiş olan birbirinden bağımsız istasyonlar ile proje süresince (2014-2017) 7000’den fazla meteor gözlenip tecrübe ediniliyor.

Bu tür bireysel istasyonlarda bir meteorun atmosfere girişi her istasyondan “ayrı ayrı” kaydedilmekle beraber, bu çalışmada ise bir eşkenar üçgen şekilli (her bir kenarı en fazla yaklaşık 150 kilometre olacak şekilde) bir ağ içinde yer alan üç farklı istasyondan elde edilen sonuçlar ise “üç istasyondan aynı anda ve karşılıklı” olarak analiz edildiğinde sonuçların hassasiyeti oldukça arttığı söylenirken yeni meteor yağmurları keşfedilmesine de imkân doğduğu dile getirildi.

Sadece 1 yıllık bir süreçte dahi 50 bine yakın meteorun bu şekilde tespit edilebilmesi mümkün olabilmekte ve bu durumun ise bu tür bir çalışmanın önemini ile gerekliliğini ortaya koyduğu bilgisi paylaşıldı. Bu amaçla, kurulan CAMS sisteminin Yozgat ve Kayseri’de kurulumu planlanarak işler hale getirilen çalışma bölge için ilk niteliğinde öncü bir çalışma.

YENİ METEOR YAĞMURLARI KEŞFEDİLEBİLECEK

Proje hakkında yetkililer tarafından verilen bilgide, “Bilimsel olarak bakıldığında, bu çalışmadan elde edilecek sonuçların yeni meteor yağmuru türlerinin araştırmacılar tarafından keşfedilmesi potansiyeli yüksektir. Böylece ilgili alanlarla ilgili evrensel bilgi birikiminde de artış olacaktır. Bugüne kadar Türkiye’de 3 bine yakın meteorun yörüngesi bu şekilde tespit edilmiş olup, aynı zamanda 45P/Honda_Mrkos-Pajdusakova adıyla bilinen kuyrukluyıldızın kalıntılarını oluşturan ve bugüne kadar var olup olmadığından emin olunmayan bir meteor yağmurunun da keşfi dünyadaki diğer meteor takip sistemleriyle de elde edilen sonuçlarla birleştirilerek İç Anadolu’dan katkı yapılmıştır. Teknolojik açıdan ele alındığında ise, bu tür sistemlerin ve ilgili yazılımların kurulması sayesinde, nasıl işledikleri tecrübe edilerek daha iyi anlaşılması ve öneminin farkına varılması mümkün olacaktır. Belki yeni benzer sistem ve yazılımların ülkemizde de geliştirilebilmesinin yolu açılacaktır. Bu tür çalışmalar ve potansiyel sonuçları sayesinde, gözlem ve takip sistemlerinin öneminin ortaya çıkması ve hâlihazırda oldukça ilgi çekmekte olan bu konuya toplumda var olan ilginin daha da artması beklenmektedir. Sistemlerin kurulduğu bölgelerde ilgi çekecek olması bakımından, kuruldukları il, üniversite ve kurumlara olan ziyaretlerin daha da artması beklentisi de oluşmaktadır” denildi.

YERELE ETKİ ÖNEMLİ

Çalışma ekibinde yer alan ve eğitimin farklı katmanlarından hedef gruplara yönelik çalışmaları ile tanınan Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, “Yozgat Bozok Üniversitesi merkez yerleşkesinden ve Akdağmadeni ilçesindeki yerleşkesinden takip sisteminin aktif hale getirilmesi hem çalışma açısından hem de üniversitelerin işbirliği açısından olumlu katkı sağlayacak ve güçlü etki doğuracak düzeydedir. Bu çalışma ve yakın gelecekteki benzer çalışmalar hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde bölgemizi ilgi odağı haline getirebilecektir. Takip sisteminin bölgemizde kurulumu konusu gündeme geldiğinde Yozgat’a öncelik verilmesini arzuladım. Çok zahmetli ve özveri gerektiren bir kurulum süreci yaşadık. Doç. Dr. Ozan Ünsalan’a çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki çabalar şu anda olduğu gibi ilerde çok olumlu sonuçlara yol açacaktır” dedi.

Profesör Dr. Mustafa Böyükata, süreç içerisinde olumlu yaklaşımlarını görmekten duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, Fizik Bölüm Başkanı Profesör Dr. Recep Şahingöz, Dekan Profesör Dr. Taha Niyazi Karaca ve Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ’a da teşekkür etmek istediğini belirtti. Haber Merkezi