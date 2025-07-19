Valilik tarafından yapılan açıklamada, park, bahçe ve mesire alanlarının vatandaşların aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirdiği önemli yaşam alanları olduğu vurgulandı. Bu nedenle, Yozgat genelinde emniyet güçlerinin huzur ve güven uygulamalarını artırarak bu alanlarda daha sık devriye gezeceği bildirildi.

Açıklamada, “Amacımız, Yozgat’ımızı daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir yer haline getirmektir” ifadelerine yer verildi. Vatandaşlardan da güvenlik güçlerine destek olmaları istenerek, kamu düzeninin sağlanmasında iş birliğinin önemi vurgulandı.

Yapılan uygulamaların amacı, il genelinde olası asayiş olaylarını önlemek ve ailelerin gönül rahatlığıyla zaman geçirebileceği ortamı sağlamak. Valilik, güvenlik güçlerinin bu süreçte sahada aktif olarak görev alacağını ve vatandaşların da gördükleri olumsuzlukları bildirmeleriyle sürece katkı sağlayabileceklerini belirtti.