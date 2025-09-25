Çekerek’e bağlı Cemaloğlu köyünde kuşburnu toplayan vatandaşlar topladıkları kuşburnuları marmelat, reçel ve çay olarak tüketiyor. Kuşburnu adeta şifa deposu olarak biliniyor.

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen kuşburnu kalp ve sindirim sorunlarına da iyi geliyor.

Aileler geniş arazide dikenlerin arasından zahmetle topladıkları kuşburnunu severek tüketiyor.

Doğadan kuşburnu toplayan Zeynep Şahan "Burada kızımla gelinimle kuşburnu topluyoruz. Reçelini, çayını yaparız. İstanbul’daki çocuklara göndeririz. Kuşburnu şekere, kalp sağlığına, C vitaminine iyi gelir. Doğal organik kuşburnu soğuk algınlığına da iyi geliyor" dedi.

Nurcan Çetiner ise "Kuşburnunun faydaları bitmez. C vitaminine, kansızlığa, kalbe, şekere iyi gelir. Kahvaltılık sos, reçel, marmelat yapıyoruz. Her türlü tüketiyoruz. Yozgat’ın vazgeçilmezi olan kuşburnu reçelleri meşhurdur. Reçeller hamur işleriyle süper oluyor. Annem ve yengemle kuşburnu toplamaya geldik. Kuşburnu bu sene pahalı. 16 kilosuna bin 200 lira diyorlar. Biz doğadan topladığımız için kendimiz yapıyoruz. Satmak için yapmıyoruz" cümlelerini kullandı.