“TOKİ ile Anlaştık Ama Evler Teslim Edilmedi”

Menekşe Evleri mağdurlarından Mustafa Kabataş, yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, “2021 yılında TOKİ ile anlaşma yaptık. Evlerimizi iki yıl içinde teslim edeceklerini söylediler. Ancak o günden bugüne bize sürekli farklı tarihler verdiler, hiçbirinde evler teslim edilmedi” dedi.

Kira Yardımı Kesildi Mağduriyet İkiye Katlandı

Devlet tarafından bir süre verilen kira desteğinin de sona erdiğini söyleyen Kabataş, “Başlangıçta 4 bin 500 lira kira yardımı yapılıyordu ama artık o da yok. Şimdi emekli maaşımızla 10 bin ila 15 bin lira arasında kira ödüyoruz. Bu durum bizi çok zorluyor. Ev sahipleriyle de sürekli problem yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Torunlarımızı Hangi Okula Yazdıracağız?”

Evlerin teslim edilmemesi nedeniyle eğitim döneminde ayrı bir mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Kabataş, “Çocuklarımız, torunlarımız var. Hangi okula yazdıracağımızı bilmiyoruz. Buraya taşınacak mıyız, taşınamayacak mıyız belli değil. Önümüz kış, belirsizlik içinde bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Son Nefesimizi Kendi Evimizde Vermek İstiyoruz”

Yaş ortalamalarının 70-75 olduğunu belirten Menekşe Evleri mağdurları, son çağrılarını şu sözlerle dile getirdi:

“Bizim tek isteğimiz, huzurla kendi evimizde yaşamak, son nefesimizi kendi evimizde vermek istiyoruz. Yeter artık bu çile. Sayın yetkililerden tek ricamız, evlerimizi bir an önce teslim etmeleridir. Son yıllarımızı kiralarda, belirsizlikte geçirmek istemiyoruz.”