Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Belediyesi’nin memur alımı için başvurular bugün mesai bitiminde sona eriyor.

İki Kadro İçin Alım Yapılacak

Baydiğin Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk defa atanmak üzere 2 memur alımı gerçekleştirecek. Kadrolardan biri ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri, web tasarımı veya web programcılığı bölümlerinden mezun adaylar için, diğeri ise herhangi bir lise mezunu adaylar için ayrıldı. Her iki kadro için de en az (B) sınıfı sürücü belgesi şartı aranıyor.

Başvurular Bugün Sona Eriyor

Adayların, gerekli belgelerle birlikte başvurularını bugün (24 Eylül 2025) mesai bitimine kadar Baydiğin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da elektronik posta üzerinden yapmaları gerekiyor. Postadaki gecikmeler ve süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü Sınav 28 Ekim’de Yapılacak

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından şartları sağlayan adaylar, 28 Ekim 2025’te Baydiğin Belediyesi Toplantı Salonu’nda sözlü sınava alınacak. Sınavda adayların Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idare mevzuatı ile mesleki bilgileri ölçülecek.

Sonuçlar Belediye Sitesinde İlan Edilecek

Sınav sonuçları, belediyenin internet adresi baydigin.bel.tr üzerinden açıklanacak. Başarılı adaylar arasından asıl ve yedek listeler duyurulacak, sonuçlara yedi gün içinde itiraz edilebilecek.