Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Belediyesi, iki farklı kadro için memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 22-24 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

İki Kadro İçin Alım Yapılacak

Baydiğin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere memur alınacağı duyuruldu.

Alımlar, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak.

Açık kadrolar şöyle:

1 memur (GİH sınıfı, 11. derece): Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri, Web Tasarım veya Web Programcılığı bölümlerinden mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. KPSS P94 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak.

1 memur (GİH sınıfı, 11. derece): Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. KPSS P94 puan türünden en az 65 puan istenecek.

Başvuru Şartları

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. ve 48. maddelerinde belirtilen genel şartların yanı sıra;

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, şartlarını taşımaları gerekiyor.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvurular, 22 Eylül 2025 – 24 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar belgeleriyle birlikte Baydiğin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda [email protected] adresine başvuru yapabilecek.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, eksik belgelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü Sınav 28 Ekim’de

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, KPSS puan sıralamasına göre kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav, 28 Ekim 2025’te saat 09.00’da Baydiğin Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Sınavda adaylara;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

Mesleki bilgi ve uygulama alanlarından sorular yöneltilecek.

Sonuçların Açıklanması

Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekecek.

Adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sonuçlar, baydigin.bel.tr internet adresinde ilan edilecek. İtirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içinde yapılabilecek.