İl Özel İdaresi yatırım bütçesinde rekor artış sağlandığını belirten Özkan, “Göreve başladığında 44 milyon lira. Geçen yıl 277 milyon lira olan bütçe bu yıl 908 milyon lira” dedi.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda Vali Özkan, ilin mevcut yatırımları ve planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Vali Özkan, konuşmasında Yozgat’ta sürdürülen yatırım ve projelere değinerek birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi: “İlimiz için hazırladığımız üç yıllık bütçe planının Yozgat’a hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın takdirleri, bakanlıklarımızın destekleri, milletvekillerimizin gayreti ve siz değerli meclis üyelerimizin katkılarıyla ilimiz için çalışmaya devam ediyoruz.”

Özkan, son yıllarda salgın, deprem ve bölgesel savaş gibi küresel ve ulusal sınamalara rağmen Yozgat’ta yatırımların hız kesmediğini vurguladı.

Vali Özkan, görev süreci boyunca verilen sözlerin büyük kısmının yerine getirildiğini ifade ederek, bazı projelerde gecikmeler olabileceğini ancak bunun imkânsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

Özkan, “Biz birlikte çok şey başaracağız demiştik. Yapamadıklarımız olacaktır ama bu beceremediğimizden değil, gücümüzün yetmediğindendir” dedi.

Kırsal altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Özkan, “Köy yollarında ciddi ilerleme. İçme suyu ve kanalizasyon çalışmalarında yeni sistemlere geçiş. Köy içi çalışmalar için mini iş makineleri temini. Makine parkının yenilenmesi ve Sahada daha etkin, daha düşük maliyetle ve daha hızlı hizmet üretir hale geldik” ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, Yozgat’ın turizm ve sanayi vizyonuna dair önemli başlıkları şu şekilde paylaştı: “Kazankaya Kanyonu projesinin ilk etabının tamamlanması. Motor sporları parkuru çalışmaları. Yerköy Lojistik Merkezi ve fuar alanı. Bozok OSB ve Yozgat OSB’de altyapı ve arıtma tesisleri. Yerköy Cevherhan Maden İhtisas OSB’nin ilerlemesi. Eğitim, sağlık ve güvenlik yatırımları.”

Özkan, aile sağlığı merkezleri, eğitim tesisleri ve güvenlik kurumları için yapılan bina ve donanım yatırımlarının devam ettiğini ifade etti.

Vali Özkan, ağaçlandırma çalışmalarının artırılarak sürdüğünü, meralar, sulama sistemleri ve bal ormanları ile tarımsal desteklerin devam ettiğini dile getirdi.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik ziyaret ve programların önemine değinen Özkan, sosyal projelerde İl Özel İdaresi’nin rolüne dikkat çekti.

Toplantının sonunda Vali Özkan, İl Genel Meclisi Başkanı, meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.