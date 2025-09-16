Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Genelinde MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden 2025-2026 eğitim-öğretim yılında YKS öğrencileri için 12 Denene yapılacağını duyurdu. İlk deneme 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde yapılacak olan MEBİ YKS denemeleri; 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrenciler için TYT, AYT ve YDT sınavlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Böylece öğrenciler hem temel yeterliliklerini hem de alan yeterliliklerini ve yabancı dil bilgilerini ülke genelinde ölçme fırsatı bulacak ve yeterlilik seviyeleri hakkında bilgi edinecekler.

Çözüm Videoları Mebi Platformunda Yayınlanacak

Her denemenin ardından, uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümleri MEBİ platformu üzerinden paylaşılacak. Öğrenciler yalnızca doğru ve yanlışlarını fark ederek soruların çözüm mantığını görüp eksik oldukları noktaları hızla telafi etme imkânıda kazanacak.

MEBİ Raporlar Modülü ile Türkiye geneli veya bireysel denemeler sonrasında öğrencilerin performansları ayrıntılı biçimde inceleme fırsatı sunmaktadır.