Yozgat AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çekerek Gönüllü Buluşması" etkinliğine tüm ilçelerden katılım sağlandı.

Av. Nazan Moroğlu kimdir?
Av. Nazan Moroğlu kimdir?
İçeriği Görüntüle

Meb Akub’dan Derece 3

Renkli görüntülere sahne olan programda, gönüllüler hem dayanışma ruhunu pekiştirdi hem de çeşitli oyun ve yarışmalarda hünerlerini sergiledi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen takım oyunlarında MEB AKUB ekibi büyük başarı göstererek; Çadır Kurma, Çember Oyunu, Halat çekme (erkekler ve kadınlar), Spor Parkur Yarışması, Ayak Tenisi ve Elim Bardakta oyununda 1’incilik elde etti.

Meb Akub’dan Derece 1

Bireysel oyunlarda ise ekip üyeleri; Bilek Güreşinde 1’incili, Masa Tenisinde ise 2’ncilik ve 3’üncülük derecelerini kazandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, gönüllülük bilincinin yanı sıra dayanışma ve ekip ruhunun önemini bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi