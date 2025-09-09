Yozgat AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çekerek Gönüllü Buluşması" etkinliğine tüm ilçelerden katılım sağlandı.

Renkli görüntülere sahne olan programda, gönüllüler hem dayanışma ruhunu pekiştirdi hem de çeşitli oyun ve yarışmalarda hünerlerini sergiledi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen takım oyunlarında MEB AKUB ekibi büyük başarı göstererek; Çadır Kurma, Çember Oyunu, Halat çekme (erkekler ve kadınlar), Spor Parkur Yarışması, Ayak Tenisi ve Elim Bardakta oyununda 1’incilik elde etti.

Bireysel oyunlarda ise ekip üyeleri; Bilek Güreşinde 1’incili, Masa Tenisinde ise 2’ncilik ve 3’üncülük derecelerini kazandı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, gönüllülük bilincinin yanı sıra dayanışma ve ekip ruhunun önemini bir kez daha vurguladı.