Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir mandırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek mandıra içerisinde bulunan inşaat ve yakacak malzemelerine sıçradı.



Yangında kapı ve pencere doğramaları, kalorifer petekleri, parke ve kereste malzemeleri ile yaklaşık 4 ton kömür ve büyük miktarda talaş zarar gördü.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.