Aydıncık’ta Malmüdürlüğü Vergi Dairesi bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Açılışa katılan Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ilçede kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla önemli bir adım atıldığını açıkladı.

Tekçam, Aydıncık Vergi Dairesi’nin artık Aydıncık Malmüdürlüğü bünyesinde “Maliye ve Vergi Dairesi” olarak hizmet vermeye başladığını belirterek, yapılan değişikliğin mali hizmetlerin daha düzenli, verimli ve vatandaş odaklı yürütülmesini amaçladığını söyledi.

Tekçam, açıklamasını, “Tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleriyle tamamladı.