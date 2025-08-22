Kentte kırtasiyecilerde yoğunluk yaşandığını belirten esnaflar, velilerin daha çok uygun fiyatlı ürünleri tercih ettiğini dile getirdi.

“Maliyetler Seviyelere Göre Değişiyor”

Sancak Kırtasiye Sahibi Mustafa Koca, okul çantası maliyetlerinin seviyelere göre değiştiğini söyledi.

Koca açıklamasında şunları kaydetti: “İlkokul için hazırlanan bir çanta yaklaşık 2 bin liradan başlıyor. Ortaokul ve lise seviyesinde ise maliyetler 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Bu seçimler tamamen velinin alım gücüne göre değişiyor. Biz kırtasiyelerde sağlıklı ürünler bulunduruyoruz. Merdiven altı ürün getirmiyoruz çünkü denetimler sıkı. Yerli malları daha çok satıyoruz.”

“Sağlıksız Ürünlere Dikkat Edilmeli”

Can Kırtasiye çalışanı Hüseyin Sazak ise, velilerin alışverişte ürün kalitesine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de piyasada sağlıksız birçok ürün bulunduğuna dikkati çeken Sazak, “Özellikle termoslarda, çantalarda ve küçük yaş gruplarına yönelik ürünlerde Sağlık Bakanlığı standartlarına uymayan ürünler ucuz fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Velilerimizin bu konuda dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Okul çantası maliyetlerine de değinen Sazak, şunları kaydetti: “Yayınlar, soru bankaları ve yardımcı kaynaklarla birlikte ilkokullarda çanta maliyeti 5 bin 500 ile 7 bin lira arasında değişiyor. Lisede 6 bin ile 7 bin 500 lira arasında, anaokullarında ise 5 bin ile 6 bin lira arasında öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmış oluyor.”

“Başarılarla Dolu Bir Yıl Olsun”

Sazak, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek, “Kolay bir yıl, başarılarla dolu bir dönem olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.