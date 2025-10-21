Yozgat Defterdarı Osman Koçaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden yapılanması çerçevesinde il genelinde birçok ilçe mal müdürlüğünün kapatıldığını ve yerine vergi dairesi müdürlüklerinin kurulduğunu açıkladı.

Koçaş, Yozgat’ın Kadışehri, Yenifakılı ve Çandır ilçeleri dışında tüm ilçelerde yeni vergi dairesi müdürlüklerinin hizmet vereceğini belirtti.

Koçaş Kapanacak mal müdürlüklerinin işlemlerinin ise merkez muhasebe müdürlükleri tarafından yürütüleceğini ifade etti.

Kadışehri, Yenifakılı ve Çandır ilçelerinde mali ve vergisel hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için merkezde ikinci bir vergi dairesi kurulacağını bildiren Koçaş, vatandaşların işlemlerinin bu yeni yapılanma çerçevesinde daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Defterdar Koçaş, “Bu düzenleme ile hem vergi tahsilatı ve denetimi süreçleri daha koordineli yürütülecek hem de ilçe ve merkezdeki mali hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. Birçok ilçe mal müdürlüğü kapatılmış olup, işlemler vergi dairesi müdürlükleri aracılığıyla yürütülecektir. Kapanan mal müdürlükleri ile ilgili işlemler, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için merkez muhasebe müdürlüklerimiz tarafından titizlikle yürütülecektir” dedi.

Koçaş, ayrıca vatandaşları ve işletmeleri yeni yapılanma hakkında bilgilendirmek amacıyla önümüzdeki günlerde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini açıkladı. Yeni yapılanmanın, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve etkinliği artırmayı hedeflediği kaydedildi.