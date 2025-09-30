Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, borç nedeniyle biri üzerinde yapı bulunan arsa, diğeri ise tarla vasfındaki iki taşınmazı satışa çıkarıyor.

Üzerinde Yapı Bulunan Arsa Satışa Çıkıyor

Sorgun ilçesi Sivri köyü Köyiçi mevkiinde bulunan 680 metrekarelik arsa mahkeme kararıyla satışa sunulacak. Tapuda arsa vasfında görünen taşınmazın üzerinde bir katlı yığma mesken ve 12 metrekarelik müştemilat yer alıyor.

Yaklaşık 78 metrekarelik meskenin çatısı ahşap ve kiremitten, doğramaları ise ahşap ve PVC malzemeden yapılmış durumda. Müştemilatın çatısı sac malzemeden oluşuyor. Tel ve çit ile çevrili taşınmazın içerisinde 16 çam, 4 kayısı, 1 ceviz, 1 badem, 1 erik ve 1 asma bulunuyor.

Kıymeti 1 milyon 251 bin 100 lira olarak belirlenen taşınmazın KDV oranı yüzde 10 olacak. İlk artırma 17-24 Ekim 2025, ikinci artırma ise 17-24 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

44 Dönümlük Tarla Mahkemeden Satılık

İlçeye bağlı Çavuş köyü Mamık Mezarı mevkiinde yer alan 44 bin 850 metrekarelik tarla da satışa çıkarılacak. Tapuda tarla vasfında görünen taşınmazın taşsız, kumlu-tınlı yapıya sahip olduğu ve kuru tarım arazisi niteliğinde bulunduğu belirtildi. Yüzde 2-3 eğime sahip olan arazide ekonomik değere sahip ağaç bulunmuyor.

Taşınmazın kıymeti 1 milyon 570 bin 155 lira 38 kuruş olarak tespit edildi. KDV oranı yüzde 10 olacak. İlk artırma 17-24 Ekim 2025, ikinci artırma ise 17-24 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun yürüttüğü satışlara ilişkin görseller, artırma şartları ve tüm detaylar esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/66 satış dosya numarası ile öğrenilebilecek.