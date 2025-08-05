Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde yer alan iki ayrı tarla, mahkeme kararıyla açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.

İcra Dosyası Kapsamında Satış Kararı

Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2025/51 sayılı satış dosyası kapsamında, Yozgat’ın Sorgun ilçesi sınırlarında bulunan iki tarla açık artırma yoluyla satışa sunulacak. Söz konusu taşınmazların ayrıntılı bilgilerine, görsellerine ve artırma şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.

1 No’lu Taşınmaz: Kızılarkaç Mevkii'nde 26 Dönüm Tarla

Yozgat ili, Sorgun ilçesi Garipler Mahallesi Kızılarkaç Mevkii'nde bulunan, tapuda 102 ada 4 parsel numarasıyla kayıtlı tarla, 26 bin 525,88 metrekare yüzölçümüne sahip.

Tarla, yüzde 3-4 oranında eğimli, taşsız, derin ve kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup kuru tarım arazisi niteliğinde. Üzerinde herhangi bir yapı ya da ağaç bulunmuyor.

Muhammen Bedel: 1 milyon 137 bin 724,70 lira

KDV Oranı: yüzde 10

Açık Artırma Tarihleri:

1. Artırma: 22 Eylül 2025 saat 14.48'de başlayıp, 29 Eylül 2025 saat 14.48'de sona erecek.

2. Artırma: 23 Ekim 2025 saat 14.48'de başlayıp, 30 Ekim 2025 saat 14.48'de sona erecek.

2 No’lu Taşınmaz: Köy Civarı Mevkii'nde 23 Dönüm Tarla

Garipler Köyü Köy Civarı Mevkii’nde yer alan ve 110 ada 86 parselde kayıtlı diğer tarla ise 23 bin 224,02 metrekare yüzölçümüne sahip.

Bu tarla da yüzde 3-4 eğimli, taşsız, kumlu-tınlı ve derin yapılı olup kuru tarım arazisi vasfında. Üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamakta.

Muhammen Bedel: 996 bin 104,23 lira

KDV Oranı: yüzde 10

Açık Artırma Tarihleri:

1. Artırma: 24 Eylül 2025 saat 10.19’da başlayıp, 1 Ekim 2025 saat 10.19’da sona erecek.

2. Artırma: 27 Ekim 2025 saat 10.19’da başlayıp, 3 Kasım 2025 saat 10.19’da sona erecek.

Satışa İlişkin Detaylı Bilgilere UYAP’tan Ulaşılabilecek

Satışa çıkarılan taşınmazlara dair tüm detaylara, esatis.uyap.gov.tr internet adresinden, 2025/51 SATIŞ dosya numarası ile erişim sağlanabilecek.