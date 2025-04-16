Mahalle halkının güveni ve desteğiyle yıllardır aynı göreve seçilen Demirkapak, çalışkanlığı ve halkla iç içe yürüttüğü hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana mahallede birçok yeniliğe ve hizmete öncülük eden Demirkapak, her sabah erken saatlerde mahalleyi gezerek sorunları yerinde tespit ediyor. Bu sorunları ilgili kurumlara ileterek çözüm sürecini bizzat takip ediyor.

“MAHALLEMİN HER KÖŞESİNDE EMEĞİM VAR”

30 yılda mahalleye sayısız hizmet kazandıran Muhtar Demirkapak, görevini sadece resmi bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda bir gönül bağıyla yürüttüğünü söyledi.

“Bizim mahallemizin 4 bin 585 seçmeni var şu anda. Ben 6 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Mahallemin her köşesinde emeğim, hizmetim var. Belediyemiz ile iç içe çalışıyoruz mahallemizin sorunlarını çözüyoruz. Belediye Başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum” diyen Demirkapak, iş birliğine dayalı yönetim anlayışına vurgu yapıyor.

“GECESİ GÜNDÜZÜ OLMAYAN BİR GÖREV”

Muhtarlık görevini 24 saat esasına göre sürdürdüğünü ifade eden Demirkapak, mahalle sakinlerinin her an ulaşabildiği bir yönetici olmanın önemine dikkat çekiyor.

Demirkapak, “Benim telefonum 24 saat mahalle halkıma açık. İster gece olsun ister gündüz, sorunlarını bana iletirler. Gücüm yettiğince, elimden geldiği kadar onların yanında olmaya çalışıyorum. Mahallemle aramda bir bürokrasi yok, bir aile bağı var” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLA BİREBİR İLETİŞİMDE

Muhtar Demirkapak, vatandaşla birebir iletişimde olmanın önemine de değinerek, her fırsatta mahalleliyi dinlemeye özen gösterdiğini belirtti.

Mahalle kahvehanelerinde, sokaklarda ya da esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Demirkapak, onların görüş ve önerilerini dikkate aldığını söyledi.

“ONLAR ÇALIŞANI ÇALIŞMAYANI İYİ BİLİR”

Mahalle halkının kendisine duyduğu güvenin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Demirkapak, şöyle konuştu: “30 yıldır aralıksız muhtarlık yapıyorum. Mahallemizin teveccühü de benden yana. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar çalışanı çalışmayanı çok iyi bilir. Mahallemize hizmet ettiğinizde halk da sizi sever, baş tacı yapar. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi de zamanı geldiğinde, en güzel şekilde bırakmak gerekir.”

“Mahallemiz sadece bugün için değil, yarınlar için de yaşanabilir bir yer olmalı” diyen Demirkapak, bu anlayışla uzun vadeli planlar yaptıklarını dile getirdi.