Başkan Arslan, şenliklerde çocuklar için çadır oyunları, şişme oyun parkları, balon katlama ve palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, çocuk DJ performansları ve konserlerin yer alacağını belirtti.

Arslan, şenlik programı ile alakalı şu bilgileri verdi: “29 Temmuz Salı, saat 18.30 – Agah Efendi Mahallesi Kuzey Park. 30 Temmuz Çarşamba, saat 18.30 – Bahçeşehir Mahallesi Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu. 31 Temmuz Perşembe, saat 18.30 – Çapanoğlu Mahallesi 1. Etap TOKİ Konutları. 1 Ağustos Cuma, saat 18.30 – Şeyh Osman Mahallesi Yozgat Park.”

Başkan Arslan, tüm vatandaşları şenliklere davet ederek, “Çocuklarımızın neşeli ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.