3 Eylül Çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında takımını desteklemek için Kırşehir’e giden Bozokspor taraftarı Rezag Sabah maçtan sonra geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

Team Yozgatspor taraftar grubu sayfası başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“3 Eylül Çarşamba günü Kırşehir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur müsabakasını tribünden desteklemeye giden taraftarımız Rezag Sabah kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.

Kalbi daima Yozgatspor için atan, her koşulda destek veren değerli taraftarımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine ve tüm Yozgatspor camiamıza, baş sağlığı dileriz.”