TCMB, geçtiğimiz ay yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda kredi kartı kullanımına dair önemli uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarılar doğrultusunda bankalara yeni talimatlar gönderildi ve bayram sonrasında uygulanacak tedbirler arasında en dikkat çekeni kredi kartı limitlerinde yapılacak değişiklikler oldu.

Türkiye'de uzun süredir devam eden yüksek enflasyon, vatandaşların kredi kartı limitlerini zorlamalarına yol açtı. Bu durum, milyonlarca kişinin kredi kartı borçlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Ekonomi yönetiminde yaşanan değişikliklerin ardından parasal sıkılaşma adımları hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki enflasyonun bir kısmının 'talep enflasyonu' olduğunu belirterek, ekonomiyi soğutmak adına yeni adımlar atacaklarını açıkladı.

Aylardır gündemde olan kredi kartı düzenlemeleri, bayram sonrasında hayata geçirilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB'nin yaptığı çalışmalar neticesinde, Türkiye'de kredi kartı limitleri ile maaş orantısının bozulduğu ortaya çıktı. Bu durum mevzuata aykırı limitler sunan bankalara uyarıların gönderilmesiyle sonuçlandı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK

BDDK mevzuatlarına göre, kredi kartı limitleri müşterilerin yıllık kullanım sürelerine bağlı olarak aylık gelirlerinin 4 ile 8 katına kadar artırılabiliyor. Ancak birçok banka, yeni kart sahiplerine dahi gelirlerinin 10 katı veya daha fazlası limit açarak mevzuata aykırı davranıyor. Bu, finansal okuryazarlığı düşük olan kullanıcıların ağır borç yükleriyle karşı karşıya kalmasına ve ekonomik göstergelerde olumsuzluklara yol açıyor.

Kredi kartı alışveriş hacmi, kredi kartı akdi faiz oranlarının artırılması sonrasında azalma gösterse de, mevcut kullanım oranları ekonomi yönetimini tatmin edecek seviyelerden uzak kalıyor. Bu durumun, Kurban Bayramı sonrasında uygulanacak yeni düzenlemelerle kısmen düzeltilmesi bekleniyor.

Birçok banka, şu anda kart limitlerini önemli ölçüde kullanmamış müşterilerin limitlerini ve aylık gelirlerini yeniden gözden geçirecek. Bu düzenlemeler sonucunda, kredi kartı limiti olması gerekenin üzerinde olan müşterilerin limitleri, aylık gelirlerinin 4 ile 8 katı arasında olacak şekilde ayarlanacak.

Ekonomik istikrarın sağlanması ve kredi kartı borçlarının azaltılması amacıyla atılan bu adımlar, finansal dengeleri yeniden kurmayı hedefliyor. Bankalar, yeni düzenlemelerle birlikte müşterilerinin kredi kartı limitlerini yeniden belirleyecek ve daha kontrollü bir kredi kartı kullanımı sağlanacak.