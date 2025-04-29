Sarıkaya’da, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir leylek koruma altına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ata Sanayi Sitesi mevkiinde gerçekleştirdikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında yerde yaralı bir leylek fark etti.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan leylek, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Leyleğin sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınmasının planlandığı bildirildi.