Sarıhacılı Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk ile teknik personel katıldı.

Hasat öncesinde gerçekleştirilen lavanta demonstrasyonu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Şentürk, Yozgat’ta alternatif ürün yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.

Lavantanın yarı çalımsı, çok yıllık ve 1 metreye kadar boylanabilen bir bitki olduğunu belirten Şentürk, ekonomik olarak en çok değerlendirilen kısmının çiçekleri olduğunu ifade etti.

Şentürk, “Lavanta çiçeklerinden elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan biridir. Güzel kokusu sayesinde sabun, kozmetik, ilaç sanayi ve aromaterapi alanlarında yaygın şekilde kullanılmaktadır” dedi.

Lavanta bitkisinin kurağa ve soğuğa dayanıklı yapısıyla Yozgat toprak ve iklim koşullarına uygun olduğuna dikkat çeken Şentürk, verimi düşük arazilerde dahi başarılı bir şekilde yetiştirilebildiğini vurguladı.

Sarıhacılı Mahallesi’nde 7 dekarlık alanda kurulan lavanta bahçesinin 2021 yılında teknik personel gözetiminde dikildiğini belirten Şentürk, bahçede ilk yıldan itibaren ürün alındığını söyledi.

Şentürk, lavanta üretimini üstlenen çiftçi Harun Haliloğlu’nun özverili çalışmalarıyla bahçenin örnek bir üretim alanına dönüştüğünü belirterek, kendisine teşekkür etti.

Şentürk, “Hasadı yapılan çiçeklerin uçucu yağı distilasyon yöntemiyle çıkarılıyor. Çiftçimiz aynı zamanda bu çiçekleri lavanta kesesi haline getirerek yağıyla birlikte satışa sunmakta ve ürününe katma değer kazandırmaktadır. Bu yaklaşımı takdirle karşılıyor ve diğer çiftçilerimize de örnek olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilginin arttığını belirten Şentürk, çiftçilerin bu tür ürünlere yönelmeden önce pazar araştırması yapmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Şentürk, “Alternatif ürünlerin ekimi öncesinde pazarı mutlaka belirlemek gerekir. Aksi halde üretim istenilen ekonomik sonucu vermez” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Şentürk, üretim ve yetiştirme süreçlerinde teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.