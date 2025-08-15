Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Çekerek Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 179 No’lu bölme içerisinde yer alan Çekerek ilçesi Kutağılı – Cemaloğlu köyünde, Çekerek Barajı mevkiinde bulunan Lavanta Adası’ndaki 10 kır evinin işletme hakkını kiraya verecek.

Lavanta Adası’nda bulunan ve her biri 40 metrekareden oluşan kır evleri toplam 400 metrekarelik alana sahip. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-C maddesi kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Kira Bedeli 1 Milyon 512 Bin Lira

İşletme hakkı kira süresi, yer tesliminin ardından 10 yıl olacak. Tahmini yıllık kira bedeli 1 milyon 512 bin lira, geçici teminat bedeli ise 45 bin 360 lira olarak belirlendi.

İhale, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.30’da Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Katılım Şartları ve Belgeler

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler için T.C. vatandaşı olma, tüzel kişiler için ise Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olma şartı aranacak.

Başvuru sahiplerinin yasal yerleşim yeri belgesi, vergi ve SGK borcu bulunmadığını gösterir belgeler, noter tasdikli imza beyannamesi ve ihale dokümanı satış belgesi gibi evrakları sunması gerekiyor.

İhale dokümanı, bin lira karşılığında Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi’nden temin edilebilecek.

Teklif Teslim Tarihi

Teklifler, ihale günü olan 26 Ağustos 2025 saat 14.29’a kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığı’na teslim edilebilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurularda da tekliflerin ihale saatine kadar ulaşması şartı aranacak.