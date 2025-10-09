Yasa gereği zorunlu hale getirilen yaz lastiği dönemi sona ermek üzere. Yozgat’taki oto lastikçilerde, araç sahipleri kış lastiklerini taktırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle hafta sonları işlek saatlerde, tamircilerde yoğunluk yaşanıyor.

Oto Lastik Tamircisi Fikret Boyraz, “Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans göstermek için üretilmiştir. Yaz aylarında kullanılmaları hem araç güvenliğini hem de sürüş konforunu olumsuz etkiler” dedi.

Boyraz, kış lastiklerinin yazın kullanılmasının yol tutuşunu düşürdüğünü ve araç kontrolünü zorlaştırdığını belirterek, sürücülerin güvenli bir yolculuk için yaz lastiklerini tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Boyraz, “Araç kullanırken güvenli ve konforlu bir yolculuk her şeyden önce gelir. Mevsimsel değişikliklere göre lastik seçimi yapmak, sürüş güvenliğini doğrudan etkiler” ifadelerini kullandı.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımının yakıt tüketimini artırdığını ve karbon salımına olumsuz etkisi olduğunu aktaran Boyraz, şunları söyledi: “Kış lastiklerinin yazın kullanılması, yuvarlanma direncini yükseltir. Bu da yakıt tüketimini artırır ve çevreye salınan CO2 miktarını çoğaltır. Mevsiminde doğru lastik kullanımı, hem tasarruf hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemlidir.”

Değiştirilen lastiklerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerektiğini de hatırlatan Boyraz, “Mevsimsel değişikliklerle çıkarılan lastikler, ısı, nem ve güneş ışığına karşı korunmalıdır. Türkiye’nin pek çok yerinde, lastiklerin 6 ay boyunca güvenli şekilde saklanabileceği ‘lastik otelleri’ mevcut. Fiyatlar genellikle 300 ila 400 lira arasında değişiyor. Doğru saklanmayan lastikler, özelliklerini kaybeder ve güvenliği olumsuz etkiler” dedi.

Yozgat’taki lastikçiler, yaz lastiği uygulamasının sona ermesiyle artan yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden Boyraz, yaz aylarında da benzer yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti.