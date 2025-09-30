Kınalı Hasan Kız Yurdu Manevi Danışmanı Leyla Durmaz riyasetinde bu hafta, Eğitimci Amine Nazlı Kümbetli’nin konuk olduğu bir hasbihal programı gerçekleştirildi.

Programda, öğrencilere hedefleri doğrultusunda ilerlerken başarıya ulaşmanın yolları anlatıldı ve karşılaştıkları sorunlarla manevi yöntemlerle başa çıkma konuları ele alındı.

Yozgat Müftülüğünden yapılan açıklamada, programların amacının gençlerin akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra manevi gelişimlerine katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Gençlerimizin karşılaştıkları sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmek ve doğru rehberlik ile yol göstermeyi amaçlıyoruz. Bu tür etkinliklerle onların motivasyonunu artırmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Manevi danışmanların gençlerle düzenli olarak bir araya geldiği ve çeşitli sohbet, eğitim ve motivasyon programları düzenlediği belirtildi.