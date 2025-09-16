Temel atma töreninde konuşan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçenin gelişimi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Coşar, “Söz verdiğimiz gibi, Boğazlıyan’ı yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Yuvam Konutları Projemizin 3. bölgesi kapsamında Kuzeykent Konutları'nın ilk temelini attık” dedi.

Kuzeykent Konutları’nın, modern mimarisi ve güvenli yapısıyla bölgeye değer katacağını vurgulayan Coşar, “Hemşehrilerimize modern ve güvenli yaşam alanları sunacak projelerimizi tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Coşar, sadece konut projeleriyle değil, altyapı, sosyal donatı alanları, çevre düzenlemeleri ve ulaşım yatırımlarıyla da Boğazlıyan’ın gelişimini sürdürdüklerini belirtti. İlçenin her geçen gün daha cazip bir yaşam merkezi haline geldiğini dile getiren Coşar, “Boğazlıyan’ı hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek, bizlerin en büyük önceliğidir” diye konuştu.

Konut projelerinin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda istihdama katkı sağladığını ifade eden Coşar, inşaat çalışmalarının yerel ekonomiyi canlandıracağı ve ilçeye uzun vadede katma değer oluşturacağını söyledi.