Yozgat’ta kuyumcular bu yaz sezonunda düğün açısından en verimsiz sezonu geçirdiklerini bir önceki yıla oranla satışlarının yüzde 45- 50 seviyelerinde gerilediğini belirttiler.

Son on yıla bakıldığında altının sürekli yükselmesinden dolayı yüzde 85-90 iş kaybı yaşadıklarını ifade eden Yaşar Gülmez Kuyumculuk Sahibi Yaşar Gülmez, bu yıl yaz düğün sezonunun kendileri için çok verimsiz geçtiğini söyledi.

Önceden düğün yapan çiftlerin altın alışverişine çıktığını ancak bu yıl iki yüzükle bile evlilik yapanların olduğunu kaydeden Gülmez, “Bu sezon hayal kırıklığı yaşadık. Geçen yılı bu yılda kıyasladığımızda yüzde 45-50 oranında bir düşüş var. Bunun yegâne sebebi alım gücünün az olması, piyasaların anormal derecede enflasyona yenik düşmesi. Faiz oranlarının yüksek olması dolayısıyla altın yatırımcılarının faizi yönelmesi bizleri çok etkiledi. Vatandaşın almış olduğu maaşın birikimi sonunda altın alamaması düğünlerde artık eskisi gibi 3-5 bilezik, gerdanlık set takımı bu tarz bir şeyler daha alınamamakta. Hatta iki yüzükle bile evliliğini yapanlar var. Geldiğimiz nokta bu. Bundan sonraki süreç ne olur bilemiyorum ama tüm kuyumcular bu yıl hayal kırıklığı yaşadık diyebilirim” dedi.

“YÜZDE 85-90 İŞ KAYBI VAR"

Altının sürekli yükselmesinden dolayı yüzde 85-90 iş kaybı yaşadıklarını belirten Gülmez, “Son 10 yılı hesaba koyarsak geçmiş zamanla bu zaman altının yükselmesinden kaynaklı olduğundan kuyumculuk sektöründe yüzde 85-90 iş kaybı var. Bunun nedenlerini araştırmak lazım. Avrupalı gurbetçi geliyor yurt dışında almış olduğu maaşın oranda, onlarda enflasyona yenik düşüyor ama geldiklerinde bin Euro’nun karşılığında alabilecek olduğu 10-12 gram bir ürün alabilmekteler. Geçmişte 20-25 gram altın alabiliyorlardı bunu da hesaba koyduğumuzda zaten yüzde 50 buradan bir kayıp var. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret ve emeklinin almış olduğu maaşla birlikte birikim yapamamakta. Düğün yapacak olan bir vatandaş bugün bir milyon lira ile düğün yapıyor. Umarım önümüzdeki yıllarda bu işler düzelir. Enflasyon aşağıya gelir, alım gücü artar” diye konuştu.

Bu sezon en az satış dönemini yaşadıklarını kaydeden Gülmez, “Bu yaz sezonu beklediğimiz satışların yüzde 10’unu bile yapamadık. Gurbetçilerin para olayına çok sıkışık olduklarını gördük. Dolayısıyla alışveriş beklentimizin çok çok altında oldu. Takı olarak bu sezon düğün ağırlığı yani satışı pek yapamadık” ifadelerini kullandı.