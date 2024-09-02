Şehrin merkezinde yapımı süren Yozgat İl Halk Kütüphanesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Proje, 7'den 70'e herkese hitap eden yeni bir sosyal kompleks olma yolunda hızla yükseliyor.

ŞEHRİN YENİ SOSYAL KOMPLEKSİ YÜKSELİYOR

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın öncülüğünde hayata geçirilen Yozgat İl Halk Kütüphanesi, tarihi Yozgat Lisesi'nin tam karşısında, Lise Caddesi'nde konumlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Yozgat halkına modern bir yaşam merkezi sunulacak.

KÜTÜPHANE VE ÖTESİ: SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Toplam 14 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan kütüphane, sadece kitap okumakla sınırlı kalmayıp, çeşitli sosyal etkinlikler ve hizmetler sunacak. Bu özellikleriyle Yozgatlılar için yeni bir sosyal yaşam merkezi olarak öne çıkacak.

YOZGAT’IN YENİ SİMGESİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Yozgat İl Halk Kütüphanesi, şehrin kültürel ve sosyal hayatına büyük katkılar sağlama hedefiyle inşa ediliyor. Proje, tamamlandığında Yozgat'ın önemli bir simgesi olacak ve tarihi dokuyu koruyarak modern bir yaşam alanı sunacak.

FUAT OKTAY’IN VİZYONUYLA HAYATA GEÇEN PROJE

Fuat Oktay'ın vizyoner yaklaşımı ile şekillenen kütüphane, içinde müze ve kültür merkezi gibi önemli alanlar da barındıracak. Bu proje, şehrin tarihi dokusuna saygı gösteren, aynı zamanda modern bir kültürel merkez olarak hizmet verecek.

VALİLİKTEN PROJEYE ÖVGÜ

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yozgat İl Halk Kütüphanesi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Tarihi Yozgat Lisesi'nin karşısında, Lise Caddesi'ne yeni bir soluk getirecek olan bu proje, tamamlandığında Yozgat’ın büyük bir sosyal kompleksi haline gelecek ve vatandaşlarımıza modern bir yaşam alanı sunacak. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Yozgat İl Halk Kütüphanesi, klasik kütüphane hizmetlerinin ötesine geçerek, şehrin sosyal ve kültürel hayatına dinamik bir katkı sunacak. İnşaatı hızla devam eden bu proje, Yozgatlılar için yeni bir yaşam merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.