Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Federasyon Başkan Vekili Şahin Hopur, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Selen, Karakucak, Şalvar, Aşırtmalı ve Kapışmalı Aba ve Kuşak Güreşleri MHK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ilkım ve MHK Üyesi Hakan Aydoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen seminere çok sayıda hakem katıldı.

Seminerde hakemlere; video analizi, puanlama, saha içi düzen ve hakem dinamikliği gibi konularda eğitimler verildi. Eğitimlerin amacı, hakemlerin yeterliliklerini artırmak ve sahada daha etkin görev yapmalarını sağlamak olarak belirtildi.

Seminerin ardından katılımcılara yazılı sınav uygulanarak bilgi ve yeterlilikleri ölçüldü.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Kuşak Güreşi Hakem Gelişim/Vize Semineri ve Aday Hakem Kursu’na katılan tüm hakemlere başarılar diledi.