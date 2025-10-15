Sarıkaya Devlet Hastanesi yönetimi tarafından Yönetim ve Birim Sorumluları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıkaya Devlet Hastane yöneticileri ile birim sorumlularının katılımıyla, kurumsal gelişim sürecine katkı sağlamak amacıyla kahvaltı eşliğinde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı kapsamında, hastanenin hizmet süreçleri ele alınarak; sağlık hizmeti sunumunun kalitesini daha üst seviyelere taşımaya yönelik stratejiler değerlendirildi.

Birim sorumlularının saha deneyimlerine dayanan görüş, öneri ve talepleri dikkate alınan toplantıda, ilgili konular hakkında çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Sarıkaya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Özcan Özbek, “Bu tür toplantıların, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, ekipler arası koordinasyonun artırılması ve hasta memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızın sürdürülebilirliğine katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Katkı ve katılımlarıyla toplantıya değer katan tüm yöneticilerimize ve birim sorumlularımıza teşekkür eder, ortak akıl ve iş birliğiyle sağlık hizmetinde mükemmelliği hedeflemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.