Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı” ile “Sağlığı Geliştiren Belediye Programı” kapsamında yapılan değerlendirmelerde, sağlıklı yaşamı teşvik eden kurumlara unvanları verildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen programlarla çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları, düzenli fiziksel aktivite yapmaları ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Programlar aynı zamanda iş yerlerinde verimliliğin ve üretkenliğin artırılmasına, belediyelerde ise sağlıklı çevre ve aktif yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda daha önce “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” ile “Sağlığı Geliştiren Belediye” unvanlarını alan Sorgun Devlet Hastanesi ve Sorgun Belediyesi, 2025 yılı yıllık izleme ve değerlendirme sürecinden başarıyla geçerek unvanlarını korudu.

Ayrıca yapılan yeni başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, gerekli kriterleri sağlayan Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü de “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” unvanını almaya hak kazandı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu programların amacının obezitenin önlenmesi, sağlıklı beslenmenin teşviki, fiziksel aktivitenin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Yetkililer, “Sağlıklı yaşam kültürünü iş yerlerinden başlayarak toplumun her kesimine yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda örnek olan kurumlarımızı tebrik ediyor, diğer iş yerleri ve belediyeleri de bu sürece katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.