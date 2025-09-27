Bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Akdağmadeni İlçe Milli eğitim Müdürlüğü öncülüğünde kurum müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Teftiş Kurulu Başkanı Muzaffer Yaşar başkanlığında, Akdağmadeni Öğretmenevi Milli Eğitim Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Eğitim Müfettiş Yardımcısı Yusuf Arıcan, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Bekir Kadim ve Güray Aşkın ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinlikleri ve Öğretim Faaliyetlerinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Modeli" semineri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredat Programı, öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik modülün tanıtımı yapıldı. Ayrıca yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin uygulamalar ele alındı.