Kendi serasını kurarak hem üretimi artırmayı hem de istihdama katkıda bulunmayı amaçlayan Eken, bu girişimiyle Yozgat’ta tarım sektörüne yeni bir soluk kazandırmayı planlıyor.

42 yaşındaki Enes Eken, Sorgun’un Doğankent beldesinde doğmuş ve uzun yıllar boyunca Hollanda’da seracılık alanında tecrübe kazandı.

Hollanda’daki deneyimlerini ve bilgi birikimini Yozgat’a taşımak amacıyla yeğeni Gülsüm Yıldız ile birlikte "Yaz Seralarıyla Gelirimiz Artıyor Projesi"ni geliştirdi.

Proje, KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 hibe desteği ile desteklendi. Eken, bu destekle 2023 yılı itibarıyla bir dönüm alanda sera kurarak üretime başladı.

Seranın ilk etapta domates, biber ve patlıcan gibi sebzeleri yetiştiren Eken, Yozgat ve çevresinde seracılığın mümkün olduğunu kanıtlamak istediğini vurguladı.

Eken, "Yozgat’ın iklim ve toprak özellikleri, seracılık için son derece uygun. Bu yıl, hangi ürünlerin daha verimli olduğunu ve hangi ürünlere talebin daha fazla olduğunu gözlemleyerek gelecekteki üretim planlamalarımızı şekillendireceğiz" dedi.

Bu süreçte, bölgedeki üretimin artırılması için verimlilik analizi yapacaklarını belirtti.

Serada ısıtma maliyetlerini düşürmek için mevsimlik üretime yönelmeyi planladıklarını dile getiren Eken, "Kış mevsiminde dayanıklı olan yeşillikler üreteceğiz. Yozgat’ta yıllık tarımsal üretim sadece 3-4 ay sürerken, bizim seramız sayesinde yılın 12 ayı boyunca sürekli üretim yapabileceğiz. Şu anda seramız küçük olduğu için sınırlı sayıda işçi çalışıyor, ancak kapasitemizi artırdığımızda daha fazla istihdam sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yerel istihdama katkıda bulunmanın yanı sıra, gençleri tarıma yönlendirmeyi de amaçladığını belirten Eken, "Gençlerimizin tarım sektöründe yer alması, hem ekonomik olarak hem de toplumsal açıdan büyük bir kazanç olacak. Onlara, modern tarım tekniklerini ve seracılığı öğretmek istiyoruz" dedi.

Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, Eken’in seracılık projesinin önemine dikkat çekerek, "Bu proje, gençlerimiz için bir ilham kaynağı olacak. Hollanda’da seracılık yapmış biri olarak, buradaki imkanların da son derece uygun olduğunu biliyorum. Toprak, güneş, her türlü doğal kaynak mevcut. Eken kardeşimiz, KOP’un desteği ile bu serayı kurarak önemli bir adım attı" ifadelerini kullandı.

Belediyenin 20 dekar alanda yeni bir sera projesi üzerinde çalıştığını ve bu projelerle beldeyi sera üssü haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Akdemir, "Kapalı sisteme ve topraksız tarıma geçtiğimizde, Yozgat’ta 12 ay boyunca üretim yapabiliriz. Bu, hem tarımsal üretimimizi artırır hem de yerel halk için istihdam fırsatları sunar" diye ekledi.

Yozgat’ın tarımsal potansiyelinin artırılması ve seracılığın yaygınlaştırılması açısından Eken’in girişimi, yerel ekonominin canlanmasına önemli bir katkı sağlayabilir.

Ayrıca, Eken ve Akdemir’in çabaları, Yozgat’taki gençler için tarım alanında yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu tür girişimler, sadece yerel üretimi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor.

Eken’in kurduğu sera, Yozgat’taki tarımın geleceği için umut verici bir örnek teşkil ediyor. Yerel halkın ve özellikle gençlerin bu tür projelerde yer alması, bölgenin tarım alanında daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olabilir. Eken’in tecrübeleri ve projeleri, Yozgat’ın tarımsal üretiminde yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor.