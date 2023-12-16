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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Boğazlıyan ilçesinin bir mahallesinde gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonrasında önemli bir operasyona imza attı. Komutanlık, kaçak alkol üretimine dair yapılan istihbarat doğrultusunda söz konusu mahallede detaylı bir arama gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında, kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yetkililer, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen aramada, şüpheli şahsın ikametinde şu materyallerin bulunduğunu duyurdu: 23 litre sahte rakı, 95 litre etil alkol, 17 adet anason yağı ve sahte alkol üretiminde kullanılan kit.

Gözaltına alınan (M.M.K) isimli şahıs hakkında devam eden adli işlemlerle ilgili açıklama yapılırken, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirtti. Olayla ilgili detaylar soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.